Таск-менеджер Weeek с 2025 года запретит регистрацию и авторизацию через аккаунт Google

С 2025 года популярный таск-менеджер Weeek прекращает поддерживать регистрацию и вход через аккаунт Google. При попытке авторизации через Google пользователи будут получать уведомление о том, что с 1 января 2025 года данная опция станет недоступна, им советуют заранее выбрать альтернативный метод входа.

Weeek приобрел наибольшую популярность после ухода Notion из РФ. В последнем обновлении платформы пользователи теперь могут вставлять видеоролики из Rutube, VK и Kinescope в текстовый редактор наряду с уже существующими поддерживаемыми сервисами YouTube, Vimeo и Loom. В компании подчеркивают, что это одно из новых обновлений, направленных на удовлетворение потребностей российских пользователей после ухода Notion с рынка.

Weeek — отечественный сервис для организации и контроля проектной деятельности. Он позволяет создавать базы знаний, управлять множеством задач и представлять их в виде канбан-досок, списков, календарей и диаграмм. Кроме того, здесь можно отслеживать рабочее время с помощью таймеров и проводить анализ загрузки сотрудников.

Ранее сообщалось, что сервис для создания и редактирования заметок Notion покинул Россию с 9 сентября из-за санкций.