Сервис для создания заметок Notion уходит из России из-за санкций

Сервис для создания и редактирования заметок Notion покинет Россию с 9 сентября. Пользователи получили соответствующие уведомления. В сообщении говорится, что аккаунты граждан РФ больше не будут обслуживаться в связи с санкциями со стороны США.

С сентября закроют возможность регистрироваться и совершать различные действия с территории России.

Ранее Управление по контролю за иностранными финансами США («OFAC») сообщило о новых ограничительных мерах в отношении РФ. Они затрагивают предоставление любых ИТ-услуг и программного обеспечения (ПО) физическим лицам и компаниям как в России, так и косвенно связанных с ней.

Notion представляет собой приложение, которое предоставляет такие компоненты, как базы данных, доски канбан, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и другими.

Ранее специалист по информбезопасности Дмитрий Артимович сообщил, что удаление информации из Telegram после ареста Павла Дурова является бесполезным.