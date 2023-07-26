«Поросенок Стасик»: скандальный шоумен планирует бесплатно отправлять «кладбищенскую» тушенку на СВО

Шоумен Стас Барецкий планирует делать тушенку на Химкинском кладбище и отправлять ее на СВО. Об этом он сообщил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бизнесмен заявил, что планирует вместе с партнерами производить мясные консервы под брендами «Поросенок Стасик» и «Теленок Стасик». Сами производственные цеха, по словам Барецкого, будут созданы на Химкинском кладбище, где он работает в Союзе профессиональных ритуальных агентов.

Подобные свои намерения бизнесмен аргументирует желанием заняться благотворительностью, в том числе и из патриотических побуждений.

«Тушенку будем отправлять на СВО бесплатно, естественно, а также планируем раздавать бедным! В цеху у нас будут трудиться в основном жители Химок. Это моя принципиальная позиция, будем трудоустраивать местных жителей», — рассказал шоумен интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее Барецкий рассказал, как планирует лично осчастливить российских женщин.