«Развитие карьеры, дела с судами»: знаменитый экстрасенс рассказал, что ждет Ладу Дэнс в будущем
Фото: [Артем Геодакян/ТАСС]
Известная российская певица Лада Дэнс переживает непростой период жизни. Пережившая аварию звезда столкнулась с угрозами, из-за чего даже наняла телохранителя.
Знаменитый провидец, участник «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов объяснил причину несчастий в жизни селебрити.
«Карты показывают, что сейчас у Лады черная полоса в жизни. Проблемы возникли из-за того, что певица много на себя берет: обязательств, работы, душевных переживаний», — заявил ясновидящий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Однако Котов отметил, что совсем скоро звезду ждут перемены к лучшему.
«Все испытания Лада выдерживает самостоятельно. В дальнейшем у нее пойдет развитие карьеры и дохода — звезда никогда не останется в нищете. Могут быть дела с документами и судами, которые она выиграет. В дальнейшем Лада снова выйдет в свет», — пояснил ясновидящий.
По словам собеседника, дива должна взять себя в руки и уединиться в святом месте.
«Если Лада подвергнет себя духовной аскезе, это поможет ей в карьере», — подытожил ясновидящий.
Ранее экстрасенсы выяснили, почему Лада Дэнс наняла телохранителя.