«Развитие карьеры, дела с судами»: знаменитый экстрасенс рассказал, что ждет Ладу Дэнс в будущем

«Все испытания Лада выдерживает самостоятельно. В дальнейшем у нее пойдет развитие карьеры и дохода — звезда никогда не останется в нищете. Могут быть дела с документами и судами, которые она выиграет. В дальнейшем Лада снова выйдет в свет», — пояснил ясновидящий.