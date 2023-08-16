«Большая вероятность травм и несчастий»: экстрасенсы выяснили, почему Лада Дэнс наняла телохранителя

Певица Лада Дэнс, которая недавно пережила аварию, наняла телохранителя после многочисленных угроз, поступавших в ее адрес.

Ясновидящая Светлана Проскурякова смогла определить, зачем Ладе Дэнс понадобилась охрана на самом деле. Для магического таинства экстрасенс использовала дату рождения знаменитости.

«У Лады сейчас очень тяжелый период в жизни: большая вероятность травм и несчастий. Так что телохранитель не помешает», — заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс Елена Батыр, которая умеет гадать на бараньих косточках, увидела, что Ладе Дэнс может грозить опасность от острых предметов.

«Кроме того, она нравится многим людям, но среди воздыхателей певицы всегда будут люди с психическими отклонениями», — заявила Батыр корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Утешительный прогноз по поводу скорого окончания черной полосы в жизни знаменитости смогла дать ясновидящая Проскурякова.

«Неприятный период в жизни Лады продлится до ее дня рождения, то есть до 11 сентября», — подытожила экстрасенс.

Ранее выяснилось, могут ли директора Лады Дэнс привлечь к ответственности за резкую реакцию на угрозы.