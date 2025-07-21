Омский богатырь Полад Мусаев установит рекорд мира в Люберцах 30 августа

Омский богатырь Полад Мусаев, известный своими способностями к деформации предметов, начал интенсивную подготовку к мировому рекорду в области сценического экстрима. Попытка установления рекорда запланирована на празднование Дня города в Люберцах 30 августа, в рамках всероссийского турнира по силовому экстриму «Богатырские игры. „Люберцы-2025“».

Уникальность силового рекорда мира, который будет представлен в Люберцах, заключается в комбинации элементов сценического экстрима, ранее не встречавшихся в силовых номерах. Сложность заключается в объединении деформации и разрушения металлических предметов в рамках одного рекорда.

«Для установления очень зрелищного и незаурядного рекорда „народному силачу“ из Сибири Поладу Мусаеву предстоит за семь минут выполнить подряд три разных номера сценического экстрима со стальными предметами. В начале необходимо намотать на руку не менее двух стальных арматур диаметром 10 мм и длиной 1400 мм на руку, затем сломать подряд не менее четырех стальных шурупов диаметром 12 мм и длиной 400 мм и завершить попытку рекорда третьим элементом сценического экстрима в дисциплине сгибания стальной арматуры диаметром 18 мм и длиной 1400 мм об голову», — заявил заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк.

Ранее российский синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира в Сингапуре.