Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно мир с Баку открыл для Армении возможность стать транзитной страной. Сейчас на Южном Кавказе активно развиваются транспортные коридоры и логистическая инфраструктура — регион, десятилетиями раздираемый конфликтами, постепенно превращается в перекресток торговых путей. Для России этот процесс имеет особое значение, ведь речь идет не просто о добрососедских отношениях, а о стратегических интересах. Первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему стабильность на Южном Кавказе критически важна для Москвы, чем выгодно разблокирование транспортных коммуникаций, какую роль играет МТК «Север-Юг» и какое участие в новых логистических проектах примет РФ.

Как подчеркнул собеседник, стабильность на Южном Кавказе для России — это вопрос национальной безопасности и первой линии обороны. Регион вплотную прилегает к границам России, и любая эскалация здесь напрямую проецируется на ситуацию на Северном Кавказе.

«Естественно, чем больше там будет долгосрочных экономических проектов, тем меньше останется пространства для внезапных силовых сценариев. Россия приветствует мирное урегулирование, поскольку оно создает предсказуемость на южном фланге. Разблокирование дорог дает нам не просто экономическую выгоду, но и инструмент для формирования новой архитектуры евразийской торговли», — подчеркнул Журавлев.

Журавлев также напомнил, что для России коридор Север-Юг — это окно возможностей на рынки стран Персидского залива, Индии и Юго-Восточной Азии. По его словам, к 2035 году пропускная способность коридора должна достигнуть 35 млн тонн, что обеспечит устойчивость экспортно-импортных грузопотоков в обход традиционных западных маршрутов.

«Уже есть и практический результат: в ноябре 2025 года впервые за 30 лет из России в Армению проследовал железнодорожный состав с зерном транзитом через Азербайджан — прямая выгода для российского сельскохозяйственного экспорта», — отметил Журавлев.

Кроме того, по словам парламентария, Россия вкладывает средства в модернизацию погранпереходов — к примеру, Тагиркент-Казмаляр переведен на круглосуточный режим, пропускная способность выросла. Строит и новые объекты, такие как железнодорожная станция «Самур-II». РЖД управляет железнодорожными сетями Армении через «Южно-Кавказскую железную дорогу», российские пограничники обеспечивают безопасность в ключевых районах предполагаемых маршрутов — без РФ осуществление такого проекта сложно себе представить.

