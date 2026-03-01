Списки сокращены: Россия вводит новые правила на въезд для граждан Армении

Правительство России одобрило изменения в правилах въезда для граждан Армении. Согласно проекту корректировок соглашения о безвизовых поездках от 2000 года, список документов, дающих право на пересечение российской границы, будет значительно сокращен. Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС .

Из перечня допустимых бумаг для пересечения границы исчезнут удостоверения личности военнослужащих, сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также летные свидетельства членов экипажей и удостоверения работников железнодорожного транспорта. Ранее эти документы давали право на въезд в определенных ситуациях, например, при следовании в составе поездных бригад. Кроме того, теперь не удастся пересечь границу с РФ по свидетельству о рождении детям до 16 лет.

В обновленном перечне останется всего три позиции: общегражданский паспорт гражданина Армении, дипломатический паспорт, а также свидетельство на возвращение в республику. Правда, последний документ будет действовать лишь в одну сторону — для выезда из России, например, в случае утери основного удостоверения личности.

Важно отметить, что инициатива исходила от армянской стороны. Изменения предварительно согласованы с Ереваном и вступят в силу после оформления в виде обмена нотами. Кабинет министров РФ уже одобрил проект ответной ноты, подтверждая готовность принять предложенный коллегами обновленный список.

