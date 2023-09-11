«У правительства достаточно инструментов»: стало известно, вырастут ли цены на бензин

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что ситуация на оптовом рынке топлива в России на сегодняшний день складывается непростая, сообщают РИА Новости . По словам главы ведомства, проблема заключается в курсах валют и непредвиденной остановке нескольких нефтеперерабатывающих заводов.

Ряд экспертов уже высказались о том, что происходящее приведет к повышению стоимости бензина сначала в опте, а затем и в рознице. Однако кандидат экономических наук и доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев считает иначе.

«Топливный рынок сейчас работает через агрегаторов или брокеров. Независимые трейдеры оказывают услуги по покупке и доставке нефтепродуктов, с возможностью пред- или постоплаты сделки и страхования части рисков. Между покупкой топлива и поставкой клиенту есть временной лаг, в котором розничная цена может меняться», — отметил Тимофеев.

С НПЗ, по словам собеседника, топливо двигается по РЖД и может быть в пути до двух или трех недель, а при сегодняшней загрузке перевалка нефтепродуктов на нефтебазу тоже занимает время.

«В итоге отправка цистерны с биржи на АЗС может занять два месяца», — сообщил эксперт.

По словам Тимофеева, из-за перечисленных задержек риск резкого скачка цен невысок. К тому же, в происходящее могут вмешаться власти, а потому стоимость топлива изменится не до катастрофических показателей, если вовсе изменится.

«У правительства достаточно инструментов воздействовать на ситуацию – экспортное ограничение, пошлина, налоги, стимулирование. Цены могут пойти вверх или вниз только в зависимости от действий самого государства», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таким образом можно понять, что цены на бензин вырастут настолько, насколько им позволит правительство. В дальнейшем, исходя из глобальных экономических соображений, государство может повлиять и на снижение стоимости.

Ранее финансовый аналитик Беляев спрогнозировал цены на бензин до конца года.