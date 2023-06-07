Выборы, землетрясение и обвал лиры: почему ездить на популярный курорт стало так дорого

Цены на туры и отдых в Турции очень сильно выросли, рассказала международный спикер, основательница «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан. По ее словам, рост составил примерно 35-40% в отношении показателей прошлого сезона.

Несмотря на то, что после выборов в Турции снова произошел обвал лиры, и относительно к рублю валюта снова упала на 10-15%, все это привело к еще большему скачку цен. Особенно на Анталийском побережье, куда как раз и едет большинство путешественников.

«Огромное количество тех, кто недавно переехал в Турцию, остановились именно в курортных городах. Они перевезли сюда бизнес, сотрудников, некоторые купили здесь недвижимость, обзавелись местным гражданством. Это, в свою очередь, привело к довольно большому росту цен как на недвижимость, так и на саму жизнь в курортных городах Турции», – пояснила Корчагина-Озджан в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одна причина роста цен – это падение лиры. За последний год турецкая валюта падала больше восьми раз. Землетрясение, проблемы с экономикой Турции, проведение выборов – это все это сильно сказалось на экономической жизни страны и на ценниках. Причем стоимость проживания растет не везде, а именно в больших центрах и туристических городах.



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