Андрей Воробьев: 296 дольщиков ЖК «Пушкарь» скоро начнут готовиться к новоселью

Все корпуса ЖК «Пушкарь» полностью готовы, сейчас строители занимаются инженерными системами и благоустройством территории, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях по итогам визита в Пушкино.

«Приехали в ЖК «Пушкарь», где с февраля прошлого года достраиваем три дома за нерадивым застройщиком. <…> Ключи начнем выдавать уже в августе. Скоро 296 дольщиков начнут готовиться к новоселью», — написал губернатор.

Глава региона пообщался с будущими жильцами ЖК, они попросили губернатора сделать остановку, тротуары до Ярославского шоссе и установить ограждения от дороги. Андрей Воробьев подчеркнул, что уже дал соответствующие распоряжения.

Губернатор Подмосковья напомнил, что президент России Владимир Путин поставил региону задачу — до конца года закончить все недострои или выдать компенсации 117 тысячам дольщиков. Права 105 тысяч человек уже были восстановлены, подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев отмечал, что необходимо сделать Московскую область регионом–лидером.