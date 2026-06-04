Андрей Воробьев: «Альфа-Банк» будет внедрять в Подмосковье ИИ-сервисы для бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Совета директоров АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в части внедрения ИИ-решений в бизнес-сферу.

«Это откроет нашему бизнесу доступ к самым передовым цифровым сервисам — от аналитики рынка до виртуальных помощников в бухгалтерии и юриспруденции. Важно, что коллеги готовы не просто делиться технологиями, но и обучать предпринимателей работать с ними», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в Подмосковье работает более 130 отделений «Альфа-банка», включая современные фиджитал-офисы.

В числе умных сервисов для бизнеса — «Пульс рынка». Сервис помогает предпринимателям определять перспективные ниши и места для открытия бизнеса. «Нейроофис» включает в себя 8 виртуальных ассистентов, которые помогают в различных аспектах ведения бизнеса. «Альфа-Инсайт» помогает анализировать большие данные, «Умный поиск» предоставляет различные подсказки.

«Московская область для нас — стратегический партнер, регион с колоссальной деловой активностью и запросом на инновации. Мы накопили уникальную экспертизу в работе с большими данными и нейросетями, и сейчас передаем этот опыт бизнесу Подмосковья», — отметил Сысуев.

Также банк предлагает предпринимателям обучение по ИИ и специальные программы для бизнеса, в том числе «Подмосковный+». Эта программа разработана совместно с центром «Мой бизнес». Она позволяет бесплатно открыть счет, получить сниженные ставки по эквайрингу, воспользоваться бесплатной арендой и установкой оборудования.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с инвесторами развитие Light Industrial в регионе.