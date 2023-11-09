Андрей Воробьев анонсировал увеличение зарплат тренерам по индивидуальным видам спорта

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что со следующего года будет увеличен оклад в региональных центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Рост составит 40%.

По словам главы региона, в области есть запрос на развитие спорта, современную и доступную инфраструктуру. Поэтому в Подмосковье строят новые и реконструируют уже открытые ФОКи и спорткомплексы, открывают катки и спортивные площадки.

«Что касается большого спорта, здесь нужны особое внимание и дополнительная поддержка. Например, мы поощряем победителей и призеров Игр стран СНГ, а также их наставников – в этом году на премии выделили более семи миллионов рублей», - продолжил губернатор.

Он сообщил, что за десять лет спортсмены региональных центров подготовки завоевали почти семь тысяч медалей, в том числе 156 наград – на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.

«Благодаря им Подмосковье занимает лидирующие позиции на соревнованиях различного уровня. Мы знаем, что в условиях санкций и ограничений нашим спортсменам приходится нелегко, поэтому приняли решение со следующего года на 40% увеличить им зарплату. Изменения коснутся 562 спортсменов и более 200 тренеров», - рассказал Воробьев.

Ранее по решению губернатора тридцать муниципальных спортшкол получили годовые гранты на стимулирующие выплаты тренерам, воспитывающим будущих чемпионов. В 2024 году им выделят субсидию на обновление материально-технической базы. На эти цели направят более ста миллионов рублей.

В Подмосковье подготовкой спортивного резерва занимаются 163 учреждения. Подготовку проходят около 106 тысяч спортсменов.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в области новые соцвыплаты получили около 45 тысяч льготников.