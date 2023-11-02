Губернатор Подмосковья: новые социальные выплаты получили около 45 тысяч льготников

С лета этого года в Московской области заработали новые меры социальной поддержки, напомнила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев, новые социальные выплаты получили порядка сорока пяти тысяч льготников региона. Так, например, свыше тридцати тысяч пенсионеров с низкими доходами, проживающие в Подмосковье больше десяти лет, получили доплату к пенсии — до восемнадцати тысяч рублей.

Губернатор добавил, что в Подмосковье стараются дополнительно поддерживать семьи, в которых есть дети с самыми сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату в размере восемнадцати тысяч рублей теперь получают шестьсот ребятишек, подчеркнул Андрей Воробьев.

Также усилена поддержка многодетных семей. Перед 1 сентября такие семьи получили выплату на школьную форму в размере десять тысяч рублей на ребенка. Данные изменения коснулись 13,5 тысячи учащихся.

«Все, что касается заботы о детях, старшем поколении, людях с особенностями здоровья, является важнейшим направлением нашей работы, нашим долгом. Необходимо постоянно быть в диалоге, чтобы понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Напомним, первые ежемесячные доплаты до восемнадцати тысяч рублей неработающие пенсионеры старше шестидесяти пяти лет получили в августе текущего года. Для того, чтобы претендовать на выплату, пенсионер должен проживать один или в семьей, которая состоит из неработающих пенсионеров, с несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом, признанным таковым до восемнадцати лет.

Семьи с детьми-инвалидами до восемнадцати лет с третьей степенью ограничения по самообслуживанию получают новую выплату в размере восемнадцать тысяч рублей. Одно из условий — доход семьи должен составлять менее 34,5 тысячи рублей на человека.

Также с трех до десяти тысяч рублей были увеличены выплаты на школьную форму для семей с доходами менее семнадцати тысяч рублей на человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье жильем обеспечат почти девятьсот детей-сирот.