Андрей Воробьев: Белоруссия и Подмосковье могут совместно реализовывать импортозамещающие проекты

Белоруссия и Подмосковье могли бы совместно реализовывать импортозамещающие проекты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам переговоров с президентом республики Александром Лукашенко, передает РИА Новости .

Речь в том числе идет об импортозамещающих проектах в перерабатывающей промышленности и в сфере машиностроения. Все эти возможности есть, подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в регионе действуют индустриальные парки, резиденты которых получают специальные условия работы и льготные кредиты. Сейчас на реализации Московской области находится двести тридцать импортозамещающих проектов, добавил он.

«Порядка двадцати проектов мы открыли в 2022 году и пятьдесят таких производств мы открываем в этом году. И белорусские компании могут найти себя в этом», — указал Андрей Воробьев.

Среди перспективных направлений сотрудничества с Белоруссией губернатор Подмосковья назвал экспорт продукции, производство сухих смесей и бетона, взаимодействие в сфере АПК, сотрудничество в сфере образования, а также поставку техники белорусского производства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Подмосковье является стратегическим партнером для Белоруссии.