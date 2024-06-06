Андрей Воробьев: белорусская компания запустит производство телескопических погрузчиков в Раменском округе

Белорусская компания «Амкодор» запустит производство телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом в Раменском округе. Соглашение о строительстве завода на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин.

«Начать строительство инвестор может в следующем году, земельный участок мы уже подобрали. Знаю, что у компании масштабные планы — к 2030-му году выпускать 1,5 тысячи единиц техники в год, а также серьезный экспортный потенциал», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что власти региона окажут всю необходимую поддержку для реализации проекта. В состав холдинга входят 30 предприятий, расположенных в Белоруссии, России и странах СНГ. Там реализуют работы по созданию импортозамещающих машин, механизмов, узлов, деталей и агрегатов.

«Мы видим, насколько губернатор Московской области и его профессиональная команда нацелены на достижение высокого результата, проводится огромная работа по созданию выгодных условий и благоприятного климата в регионе для реализации инвестиционных проектов», — отметил Шакутин.

Напомним, что в 2023 году стороны также подписали соглашение о строительстве оптово-распределительного сервисного центра запасных частей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Проект реализуют в Мытищах, в 2027 году его планируют ввести в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.