Андрей Воробьев: каждый год в Подмосковье капитально ремонтируют более 60 школ
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Каждый год в Московской области ремонтируют более шестидесяти школ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Данная тема обсуждалась в понедельник, 31 июля, на еженедельном совещании губернатора с руководством регионального правительства и главами муниципалитетов.
«Актуальная тема — это капитальный ремонт. Напомню, что это президентская инициатива. И мы 62-65 школ каждый год ремонтируем <…>. И сдаем каждый год тридцать школ», — сказал губернатор.
Андрей Воробьев отметил, что заказчиками строительства и ремонта школ являются главы муниципалитетов, которые должны держать такую работу под контролем.
«И все, что происходит в школах, должно быть в сфере вашего внимания. Чтобы не получилось так, что мы переделываем. Этого достаточно, чтобы сделать так, чтобы школы работали на должном уровне», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев проверил ход строительства нового образовательного комплекса в Мытищах.