Андрей Воробьев рассказал о планах по роботизации отраслей в России

В ближайшие 10-15 лет в России будет происходить трансформация отраслей, а также роботизация — замена физического труда роботами. Об этом на заседании Государственного совета заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Например, на логистических складах у нас трудятся десятки тысяч человек, на смену котором могут прийти и уже приходят роботы-сортировщики, автоматизация, конвейеры», – сказал губернатор.

Он отметил, что в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) датчики уже позволяют видеть работу систем и обходиться без людей. По его словам, на каждой подмосковной котельной есть специальные датчики, которые теперь мониторит искусственный интеллект (ИИ). Отдельного внимания требуют беспилотные такси, общественный транспорт, заключил Воробьев.

