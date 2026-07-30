Губернатор Подмосковья рассказал о реализации проекта «Киберурок» и работе по модернизации колледжей
Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о развитии колледжей в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о развитии сферы образования в регионе. Он рассказал о реализации проекта «Киберурок» и работе по модернизации колледжей.
Губернатор напомнил, что с 1 сентября в школах Подмосковья стартует образовательный проект «Киберурок». В его рамках детям будут рассказывать о безопасности в сети, программировании, использовании ИИ.
«Это урок информатики, который нацелен и на безопасность, и на навыки. Детки с удовольствием занимаются. И мы провели большую работу по подготовке учителей. И родители, и учителя с пониманием и с удовольствием относятся к этой задаче», — сказал Воробьев.
Он отметил важность развития профессионального образования. По его словам, в Подмосковье активно ремонтируют колледжи, поставляют новое современное оборудование, развивают систему наставничества.
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«У нас уже шесть из десяти ребят после девятого класса предпочитают колледж, для того чтобы приобрести „скиллы“, как говорят ребята, начать работать, но дальше собираются уже на основе приобретенного опыта поступать в высшие учебные заведения. То есть такой путь ребята выбирают. И наша задача — максимально модернизировать колледжи, техникумы», — заключил Воробьев.
Ранее сообщалось, что в рамках встречи губернатор Андрей Воробьев доложил президенту о развитии экономики в регионе.