Андрей Воробьев: «Елка желаний» — это шанс подарить детям счастье

«Для меня «Елка желаний» — это шанс подарить детям счастье, зажечь в их глазах огоньки веры в чудо. Пусть в новом году у каждого ребенка исполнится мечта. Желаю всем крепкого здоровья, много радости и поздравляю с наступающим праздником!» - поздравил губернатор детей.