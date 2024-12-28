Андрей Воробьев: «Елка желаний» — это шанс подарить детям счастье
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал детям исполнения мечты в Новом году. Ранее глава региона присоединился к всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил новогодние мечты четырех ребят.
«Для меня «Елка желаний» — это шанс подарить детям счастье, зажечь в их глазах огоньки веры в чудо. Пусть в новом году у каждого ребенка исполнится мечта. Желаю всем крепкого здоровья, много радости и поздравляю с наступающим праздником!» - поздравил губернатор детей.
В рамках акции были исполнены новогодние желания 8-летней Насти, которая мечтала посетить студию «Детского радио», 8-летнего Димы, который попросил беговую дорожку, а также 9-летнего Тимофея и 7-летнего Даниила, которые загадали подарок-сюрприз — мальчикам вручили планшет и ноутбук.