Андрей Воробьев: еще один пострадавший от атаки БПЛА скончался в Домодедовской больнице

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил о смерти еще одного пострадавшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье. Это мужчина, находившийся в больнице в Домодедово.

«В Домодедовской больнице скончался еще один пострадавший от атаки БПЛА. Это 43-летний мужчина, который, как и два других погибших, работал в компании „Мираторг“, — рассказал глава региона.

По словам губернатора, мужчина получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. Врачи до последнего боролись за его жизнь. У мужчины остались жена и пятилетний сын.

«Приношу искренние соболезнования. Мы обязательно позаботимся о семье», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о пострадавших от атаки дронов, которые остаются в больнице в Видном.