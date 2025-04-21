Андрей Воробьев и Александр Бастрыкин открыли санаторий СК России в Наро-Фоминске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин открыли в Наро-Фоминске санаторий СК РФ и осмотрели территорию объекта.

Санаторий расположен на базе пансионата «Нара», который Подмосковье передало ведомству. В нем смогут проходить санаторно-курортное лечение сотрудники СК России и члены их семей со всей страны.

«Все, что связано с жизнью нашей страны, правоохранительными действиями, следственными мероприятиями — крайне важно. Хочу сказать слова благодарности за постоянное взаимодействие. <…> Сегодня появилось еще одно место, где сотрудники смогут проводить время с семьями, с близкими, соратниками», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

В санатории обустроили 67 современных комфортабельных номеров, которые рассчитаны на проживание 99 человек. Также здесь открыли актовый зал, медицинский блок, спорткомплекс, беседки, детскую площадку. Кроме того, создана мангальная зона и библиотека.

«Я уверен, что этот санаторий принесет пользу нашим сотрудникам, нашим ветеранам. К сожалению, у нас сейчас есть раненные участники специальной военной операции, которым потребуется отдых и лечение. Желаю, чтобы санаторий процветал долгие-долгие годы, нес здоровье, счастье и отдых нашим товарищам», — сказал Бастрыкин.

Ранее Андрей Воробьев навестил бойцов СВО в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде.