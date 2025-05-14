Андрей Воробьев и Анна Цивилева передали участникам СВО ключи от автомобилей с ручным управлением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева встретились с участниками СВО и передали им ключи от автомобилей с ручным управлением. Также обсудили актуальные для бойцов вопросы.

«Все присутствующие здесь — бойцы из легендарных подразделений, которые героически себя проявили. Мы хотим поблагодарить президента за то, что в свое время был создан Фонд „Защитники Отечества“, роль которого очень заметна», — сказал губернатор.

Он также отметил важность проектов «Герои Подмосковья» и «Время Героев», обеспечения реабилитации для бойцов, поддержки членов семей военнослужащих.

«У нас есть Центр им. Мещерякова, где могут восстанавливаться бойцы с тяжелыми травмами, есть Центр „Ясенки“. (…) Еще один вопрос, который волнует — что делать дальше в случае ранения или если контракт закончился? Как себя реализовать? Поэтому мы видим, что и наш проект „Герои Подмосковья“, и федеральный -— „Время Героев“ — очень востребованы и важны. Следующая тема — это дети. Каждый военнослужащий, прежде всего, заботится о своей семье, близких. Мы понимаем, что внимания много не бывает. И здесь Фонд делает все, чтобы максимально дать ответы на эти вопросы», — сказал он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

Автомобили с ручным управлением включены в перечень средств технической реабилитации. Такие машины бойцы начали получать с июня прошлого года. В Подмосковье на базе центра «Ясенки» работает автошкола ДОСААФ, где учат управлять ими.

«Наша задача заключается в том, чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом. Для того чтобы герои могли жить активной жизнью, Фонд выдает им технические средства реабилитации, протезы, организует реабилитацию, адаптирует квартиры и дома, предоставляет санаторно-курортное лечение», — рассказала Цивилева.

По ее словам, следующая задача — обеспечить бойцов с тяжелыми травмами специализированной одеждой, учитывающей их потребности.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

Губернатор рассказал, какую еще помощь оказывают участникам СВО и их семьям в Подмосковье. В числе важных направлений — возможность для бойцов проявить себя в спорте. Совместно с Фондом в регионе создана команда «Защитники Отечества». Ее члены уже принимали участие в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия» стала чемпионом.

«У ребят очень большой запрос на спорт. Вместе с паралимпийским комитетом нами разработана программа — это и следж-хоккей, и волейбол, и другие виды спорта. Мы понимаем, насколько важно адаптировать инфраструктуру под занятия спортом, поэтому будем стараться реализовать все эти запросы, находить тренеров, чтобы наши ребята и дальше побеждали в соревнованиях», — отметил Воробьев.

Важным направлением работы является и адаптация жилья — квартиры и дома ветеранов с инвалидностью обустраивают под их нужды: меняют дверные блоки, устанавливают систему «умный дом», специализированные спальные места, ванную, кухонную мебель, пандусы и подъемники.

Среди получивших автомобиль — кавалер ордена Мужества Сергей Чернов. В ходе СВО он получил минно-взрывное ранение. После длительной реабилитации и протезирования решил продолжить службу и работает в военном комиссариате в Коломне. Николай Николаев отправился в зону СВО добровольцем. При обороне рубежа получил тяжелые ранения. Он рассказал, что после протезирования было тяжело возвращаться к гражданской жизни, но заметную поддержку оказали Подмосковье и Фонд «Защитники Отечества».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

В завершение встречи губернатор рассказал, что Подмосковье вошло в число пилотных регионов, где внедряют новую Цифровую платформу для поддержки ветеранов СВО и членов семей.

«Эта тема важна для семей наших защитников, и я благодарен за то, что Московская область стала одним из регионов, в котором реализовали пилотный этап. Когда Цифровая платформа заработает на полную мощность, мы сможем делать в проактивном режиме максимум — это коснется и федерального, и регионального уровней», — заявил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в области для участников СВО и их семей доступно свыше 30 региональных мер поддержки.