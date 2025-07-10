Губернатор Подмосковья рассказал о запуске движения по дороге от Новорижского шоссе в Павловской Слободе

В августе 2025 года в Павловской Слободе запустят движение по дороге от Новорижского шоссе до улицы Академической, которая разгрузит улицу Ленина и выведет транзитный поток из поселка. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства этого объекта.

«Сейчас уже готовы 800 метров из 2,7 км второго участка дороги, ведется отсыпка инертными материалами, а затем будет асфальтирование. Наша задача — к 10 августа, Дню строителя, закончить все основные работы и еще в течение максимум двух недель сделать необходимую разметку, установить ограждения. Знаем, что эту дорогу ждут, она очень нужна, как и любая дорога в Подмосковье, потому что это — дополнительные удобства, экономия времени, доступность важных объектов», — сказал губернатор.

Работы провели в два этапа, в ходе первого рабочие сделали двухполосную дорогу протяженностью 3,3 км. Ее открыли к 1 сентября 2023 года с опережением графика более чем на год, в результате появился выезд на «М-9 „Балтия“ — Веледниково — Лешково» и «ММК — Павловская Слобода — Нахабино». Помимо этого, дорожники построили две кольцевые развязки, две большие парковки, выполнили работы по обустройству освещения, ливневой канализации и не только.

На втором этапе ведется строительство участка дороги длиной 2,7 км. Рабочие сделают дополнительный въезд и выезд на федеральную трассу, проезд со стороны области и столицы, построят три моста через реку Беляну. Генеральный директор АО «Стройком» Агаси Газоян уточнил, что до конца месяца в планах установить барьерное ограждение и опоры освещения.

В общей сложности в 2025 году в регионе завершат строительство более 30 дорожных объектов регионального и федерального значения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.