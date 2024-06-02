Жительница села Новогоровка в Запорожской области погибла вместе со своей дочерью-подростком в результате обстрела со стороны украинских ВС. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Евгений Балицкий в своем посте в социальных сетях .

Балицкий сообщил, что женщина скончалась на месте, а ее дочь – в реанимации. Согласно информации губернатора, поступившая в больницу девочка не пришла в сознание после обстрела боевиков.

По словам представителей российских оперативных служб, украинские ВС сбросили на многоквартирный жилой дом в селе управляемую бомбу GBU-39 производства Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось об уничтожении украинского БПЛА, напоминающего «Байрактар» над Казанью.