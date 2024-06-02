Telegraph: МИ-5 поручили сосредоточится на российских шпионах

Британский Кабинет министров поручил контрразведке МИ-5 сконцентрировать свои силы на борьбе с российскими, иранскими и китайскими «шпионами». Об этом сообщило местное издание Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Журналисты пояснили, что причинами для данного решения послужили: конфликт на территории Украины, якобы растущее число разведчиков КНР в королевстве и использование Ираном организованной преступности для «запугивания и убийств» в стране. К росту шпионажа за Великобританией также привела поддержка Украины, подчеркнули источники издания. В связи с этим, британская сторона «сместила» работу МИ-5 в борьбу со шпионажем, добавили они.

Согласно информации журналистов, число разведчиков из КНР на территории Соединенного Королевства «не поддается количественной оценке». По словам источников, китайские шпионы активно работают в научных кругах государства на всех уровнях, а также в бизнесе и искусстве. В то же время, число гражданских, которых могло завербовать китайское разведсообщество, может исчисляться сотнями тысяч, опасаются в правительстве Британии.

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