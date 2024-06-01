Андрей Воробьев: В первый день лета отмечаем в Подмосковье День защиты детей
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в шестидесяти парках Подмосковья раздают вкусное мороженое в честь Дня защиты детей. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Наши дети — это будущее, самое важное и дорогое, что есть у каждого человека. Мы, взрослые, сделаем все возможное, чтобы создать для вас безопасную и комфортную среду, в которой вы сможете развиваться, учиться и реализовывать свои мечты», — подчеркнул глава региона.
Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже 1 июня в Подмосковье открывается пляжный сезон.