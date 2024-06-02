Бывший министр Плачков: отопительный сезон может оказаться катастрофическим для Украины

Предстоящий отопительный сезон рискует оказаться «катастрофическим» для Украины и ее граждан. Соответствующее опасение выразил бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков в беседе с местным телевизионным каналом «Эспрессо».

Плачков призвал украинцев перед отопительным сезоном найти друзей и знакомых, проживающих в домах с отоплением на дровах. Он подчеркнул, что ситуация будет «очень тяжелой» и посоветовал уже сейчас приниматься за подготовку к холодному сезону. По его словам, такая ситуация продлится, как минимум, несколько недель.

В особенности стоит подготовиться украинцам, работающим в сфере коммунальных услуг, предупредил бывший министр. Ситуация будет очень угрожающей в украинской энергосистеме, подчеркнул он.

«Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», - заключил Плачков.

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