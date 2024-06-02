Экс-сотрудник Пентагона Брайен: руководство НАТО боится коллапса Украины

Лидеры в НАТО напуганы потенциальным поражением Украины в текущем конфликте. Соответствующее заявление сделал экс-помощник замминистра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен в своем материале для Weapons and Strategy .

В своей статье Брайен заявил, что лидеры НАТО боятся поражения Украины, и как следствие, ее распада. В данный момент они гадают, что предпримет российская сторона, но у них практически нет идей, как спасти Киев, добавил он.

Бывший сотрудник Пентагона также отметил, что Украина уже находится на грани коллапса. Он указал на то, что украинским ВС не хватает людей, и с каждым днем данная ситуация лишь ухудшается на фоне больших потерь. Киеву нечем заменить погибших солдат, и мобилизация не справляется с обеспечением ВСУ квалифицированными бойцами, подчеркнул он.

В то же время, ввод войск НАТО на Украину в относительно небольшом количестве также не является решением проблемы, заявил Брайен. По его словам, это лишь будет значить, что Европа заполнится трупами западных военных.

Ранее в Соединенных Штатах рассказали о бегущих с Украины гражданах.