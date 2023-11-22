Андрей Воробьев: капремонт взрослой поликлиники в Дзержинском завершится следующей осенью

Капитальный ремонт взрослой поликлиники в Дзержинском будет завершен осенью следующего года. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил объект и проверил, как идут работы, а также пообщался со строителями и медицинским персоналом.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, капремонта в поликлинике в Дзержинском не было с 1975 года. Здание уже не отвечает современным требованиям и нуждается в полном обновлении, поэтому в мае этого года там приступили к работам.

«Это здание было построено почти полвека назад и нужно было привести его в порядок. Обновленная поликлиника начнет работать в октябре следующего года. <…> мы должны уложиться в сроки, а при возможности идти с опережением графика с сохранением качества работ», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По словам губернатора, на время капремонта потоки пациентов перераспределили между другими учреждениями и подразделениями больницы. Так, поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории Дзержинской городской больницы, женская консультация временно расположилась в корпусе гинекологического отделения, а пройти маммографию и рентген можно в стационаре.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

В поликлинике в Дзержинском в ходе капитального ремонта заменят инженерные системы, лифты, оконные и дверные проемы, перекрытия, а также усилят фундамент. Готовность объекта в настоящее время составляет сорок процентов. Работы идут с опережением графика.

Как отметил главврач Дзержинской больницы Раис Мустафин, поликлиника будет соответствовать новым стандартам подмосковного Минздрава. В здании сделают удобную навигацию, установят современное оборудование и мебель, создадут доступную среду.

Поликлиника входит в структуру Дзержинской городской больницы. Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену. Здесь работают свыше 120 медиков. Кроме того, в этом году на работу удалось привлечь около тридцати новых специалистов, в том числе лора и рентгенолога. К поликлинике прикреплено более сорока пяти тысяч местных жителей.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

В Дзержинской горбольнице работают свыше 470 специалистов. Укомплектованность докторами первичного звена составляет девяносто один процент. На работу в текущем году приняли почти сорок врачей. С прошлого года участковые врачи медучреждения получают ежемесячные дополнительные выплаты к окладу. Также медики пользуются социальной ипотекой, а администрация города предоставляет для детей сотрудников больницы места в детсадах и школах.

В этому году Дзержинской больнице передали нежилое помещение на улице Доркина. В следующем году здесь разместится филиал взрослой поликлиники, а в 2025–2026 годах планируется капитально отремонтировать главный корпус стационара.

Фото: [ Константин Семенец ]

Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области ведется большая работа по модернизации первичного звена и стационаров. Только в этом году в регионе открыли одиннадцать поликлиник, два ФАПа и два офиса врача общей практики. До конца года в Подмосковье планируют достроить еще две поликлиники и станцию скорой помощи в Богородском. Кроме того, сейчас завершается капремонт двадцати пяти учреждений здравоохранения, на следующий год запланирована модернизация еще сорока двух объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников спецоперации в реабилитационном центре под Солнечногорском.