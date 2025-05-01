Губернатор Подмосковья поздравил жителей региона с 1 Мая
Андрей Воробьев рассказал о трудовых династиях Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил жителей региона с 1 Мая. Он также рассказал о трудовых династиях Подмосковья.
«1 Мая — повод вспомнить тех, кто посвящает свою жизнь любимому делу, передавая мастерство из поколения в поколение. В Подмосковье таких семей немало. Среди них — трудовая династия Бобровник (Кругликовых) из Мытищ. Если собрать их общий стаж, то все вместе они уже 290 лет создают настоящие шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи», — рассказал губернатор.
Воробьев отметил, что продукция Федоскинской фабрики — это подмосковный бренд, визитная карточка региона. Каждое изделие — результат кропотливого труда: на роспись одной шкатулки уходит от трех месяцев до полугода.
«Спасибо семье Бобровник (Кругликовых) за сохранение уникального промысла. Желаю каждому найти свое дело и трудиться с удовольствием. С праздником!» — заключил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев поздравил сотрудников пожарной охраны области с профессиональным праздником.