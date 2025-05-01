Губернатор Подмосковья поздравил жителей региона с 1 Мая

«1 Мая — повод вспомнить тех, кто посвящает свою жизнь любимому делу, передавая мастерство из поколения в поколение. В Подмосковье таких семей немало. Среди них — трудовая династия Бобровник (Кругликовых) из Мытищ. Если собрать их общий стаж, то все вместе они уже 290 лет создают настоящие шедевры на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи», — рассказал губернатор.