Андрей Воробьев выразил соболезнования близким спасателей, погибших при обрушении дома в Балашихе
Фото: [Дмитрий Белицкий]
Глава Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям спасателей, которые погибли в результате повторного обрушения дома в Балашихе.
Воробьев отметил, что труд спасателя — это риск каждый день, и спасатели являются настоящими героями.
Он сообщил, что при обрушении погибли два спасателя. Еще четыре специалиста получили травмы. Это жители Балашихи, Реутова и Ногинска.
«Трагедия. Искренние соболезнования близким», - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва многоэтажки.