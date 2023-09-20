Андрей Воробьев выразил соболезнования близким спасателей, погибших при обрушении дома в Балашихе

Глава Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям спасателей, которые погибли в результате повторного обрушения дома в Балашихе.

Воробьев отметил, что труд спасателя — это риск каждый день, и спасатели являются настоящими героями.

Он сообщил, что при обрушении погибли два спасателя. Еще четыре специалиста получили травмы. Это жители Балашихи, Реутова и Ногинска.

«Трагедия. Искренние соболезнования близким», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва многоэтажки.