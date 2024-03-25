Андрей Воробьев: мы должны сопровождать семьи погибших и пострадавших в результате теракта
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина, посвященного теме теракта в Crocus City Hall, заявил, что власти обязаны сопровождать семьи жертв и погибших.
«Некоторые семьи, у нас есть такие, потеряли обоих родителей. Мы понимаем — и те, кто госпитализирован, и те, кто погиб, — мы должны их сопровождать. Мы постараемся это сделать достойно», - сказал Воробьев.
Он отметил, что с самого начала люди предлагали самую разную помощь. Поддержку оказали и представители российского бизнеса. На счета российского фонда «Красный крест» было совершено 420 тысяч транзакций разного объема.
«Мы договорились, что эти средства будем использовать совместно, коллегиально на нужды тех, чьи семьи пострадали», - добавил губернатор.
Ранее Воробьев сообщил, что поисковая операция завершится 26 марта.