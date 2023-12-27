Андрей Воробьев на выставке «Россия» пообщался с молодежью и анонсировал новую меру поддержки учителей

Губернатор Андрей Воробьев открыл День Подмосковья на выставке-форуме «Россия». На стенде региона создано несколько локаций, которые будут интересными и детям, и взрослым.

«Сегодня День Подмосковья. Всех приветствуем на нашем стенде, спасибо за интерес к нему. Мы постарались сделать его интерактивным, интересным и познавательным. Подмосковье — очень разнообразная территория - это промышленность, ИТ, высокие технологии, сельское хозяйство. Каждый житель гордится какими-то своими достижениями», - отметил губернатор.

В зоне культурных проектов глава региона пообщался со школьниками и молодежью. Вместе с ребятами обсудили вопросы образования, выбора будущей профессии, цифровизации.

Школьница из Одинцово просила, есть ли в области лаборатории с современным оборудованием. Губернатор ответил, что лаборатории есть в школах, образовательных центрах и университетах. Он также отметил важность наличия профессиональных кадров в образовательных учреждениях. В связи с этим в области начнет действовать новая программа по привлечению педагогов.

«Поэтому мы запускаем программу со следующего года. Раньше она была для врачей, а теперь распространяется и на учителей, которые приезжают к нам. Они будут получать поддержку по предоставлению бесплатного жилья и грантовые выплаты, которые позволят лаборатории, о которых вы говорите, наполнить содержанием», - рассказал Воробьев.

Школьница из Красногорска поинтересовалась, будет ли в будущем так же, как сейчас, востребована профессия ИТ-специалиста и возможно ли развиваться в этой сфере в Подмосковье.

«Сегодня любую задачу, масштабную и не очень, которую мы рассматриваем, возможно решить только с использованием технологий, ИИ. Наша задача — чтобы в каждой школе, в каждом городе точно, или в кванториуме, или в точке роста, или в ИТ-кубе была возможность получить первоначальные навыки программирования, администратора. Ну и колледжи наши тоже все больше затачиваем под подготовку таких специалистов», - ответил Воробьев.

Еще один житель Одинцово попросил рассказать о программах поддержки волонтеров в Подмосковье. Губернатор отметил, что в регионе для волонтеров доступны различные гранты и меры поддержки.

«У нас на прошлой неделе прошла премия «Мы рядом. Доброе дело», где мы отмечали, в том числе деньгами, волонтеров, которые занимаются очень важными вопросами, проблемами, которые сегодня волнуют всех нас», - сказал он.

Жительница Долгопрудного поинтересовалась, как продвигать проекты в дошкольном образовании. По словам Воробьева, запрос на дошкольное образование очень большой, подобные проекты востребованы и могут рассчитывать на поддержку властей.

«Поэтому, если у вас есть запрос заниматься им, реализовать себя, открывайте свое подразделение. Это даст возможность родителям отдать вам ребенка, чтобы вы обучили его тем или иные навыкам», - сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор на выставке ознакомился со стендом Тульской области.