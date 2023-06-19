Андрей Воробьев напомнил о важных переменах, которые ждут жителей Бронниц

Уже в ближайшее время жители Бронниц ощутят важные изменения в транспортной инфраструктуре. Об этом напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время общения с главой городского округа Дмитрием Лысенковым и местными жителями.

Прямое включение состоялось в рамках совещания губернатора с областным правительством и главами муниципалитетов.

Андрей Воробьев отметил, что уже до 1 июля в Бронницах будет завершена реконструкция улицы Туполева.

«Те, кто ездит в Раменское и пользуются этой дорогой, это почувствуют. И до конца года закончим федеральную трассу М-5 «Урал», — сказал губернатор.

Жители Бронниц, в свою очередь, поделились впечатлениями от благоустройства города. Нина Корнеева призналась, что ей очень нравится парк «Бронницкий луг».

«Раньше там было болото, а сейчас дети и взрослые могут и пройтись, и проехать на велосипедах и скутерах. Обстановка приятная, есть скамейки, можно взять воды, мороженое, бутерброд», — отметила женщина.

Также жители рассказали, что ждут завершения благоустройства площади Тимофеева с мемориалом и пространством для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе важно ускорить ликвидацию недостроев, в том числе через суд.