Губернатор Воробьев рассказал Путину о развитии сферы здравоохранения в Московской области

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи обсудили развитие сферы здравоохранения в Подмосковье.

«С Вашей легкой руки мы открыли „Рошаль“ [Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля], вы помните. Он загружен на полную. 90+ операций в день там ведется», — сказал Воробьев.

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Губернатор отметил, что президент также поддержал строительство центра, рассчитанного на 1,1 тыс. коек, в Балашихе, он появится на востоке региона через пару лет. По его словам, это позволит оказывать и первичную, и технологичную помощь самого высокого уровня.

Путин подчеркнул важность открытия крупных медицинских центров, а также призвал обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено. Он отметил, что мощностей в Московской области в этом звене не хватает.

«Первичное звено всегда требует особого подхода. Абсолютно, Владимир Владимирович, согласен. Стараемся делать не просто поликлиники, а уже оборудование туда ставить», — ответил Воробьев.

По его словам, это УЗИ, МРТ, маммограф, рентген. Он добавил, что у пациентов есть запрос на диспансеризацию, на то, чтобы ставить диагноз и проводить исследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.