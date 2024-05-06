Губернатор Воробьев: обновленное министерство появилось в Подмосковье

В Подмосковье стартовала работа обновленного министерства. Об этом в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главное управление содержания территорий (ГУСТ) мы адаптировали под новое министерство — по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Возглавит его Владислав Мурашов — бывший министр сельского хозяйства и продовольствия», — сказал Воробьев.

По его словам, обновленное ведомство будет заниматься вопросами, связанными с чистотой, содержанием и уборкой мусора. Главой Министерства сельского хозяйства назначили бывшего заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергея Двойных. Комитет лесного хозяйства Московской области теперь будет курировать Роман Каратаев.

Помимо этого, губернатор рассказал о кадровых перестановках в городских округах. Так, Раменский округ возглавит Эдуард Малышев, который раньше работал в Люберцах, Домодедово — Евгения Хрусталева, которая занимала должность заместителя главы округа.

«Исполняющие обязанности глав отлично знают свои округа, в курсе проблем, беспокоящих жителей, и уверен, справятся со своими новыми обязанностями», — подчеркнул Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Вячеслав Духин начнет курировать блок сельского хозяйства и продовольствия в Подмосковье.