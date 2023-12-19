Андрей Воробьев: новый онлайн-сервис для бизнеса запускают в Московской области

В Московской области запускают новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье», который направлен на поддержку производителей оригинальных товаров и услуг.

«Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье». Она разработана по поручению Президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в рамках услуг центра «Мой бизнес» предпринимателям оплачивают рекламу, регистрацию товарных знаков, обучение, 90% затрат на инжиниринговые услуги и не только. Получить новую меру поддержки и узнать подробности о ней можно здесь.

Услугу могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица региона, бизнес которых зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика на территории Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.