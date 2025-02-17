Андрей Воробьев: нужно сделать все необходимое, чтобы торговля алкоголем не вызывала беспокойства жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами округов обсудил новые правила торговли алкоголем. Ранее Мособлдума приняла закон об ограничениях торговли спиртным.

«Московская областная Дума проявила инициативу, провела большую, содержательную работу вместе с нашим профильным блоком и приняла закон, который запрещает торговлю алкоголем во дворах, а также ограничивает его продажу в местах общепита с 23 до 8 часов. Задача — убрать то, что сегодня беспокоит жителей, родителей, семьи. Это работа должна быть развернута, прежде всего, в МКД», - сказал губернатор.

Согласно закону, продавать спиртное запрещено во всех торговых точках, расположенных во дворах жилых домов. Также вводятся ограничения на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 в объектах общепита, расположенных в домах. Эта мера не распространяется на рестораны.

По словам главы областного Минсельхозпрода Сергея Двойных, сейчас каждый третий объект, торгующий алкоголем, расположен в МКД. В регионе насчитывается порядка 9 тыс. таких точек.

«Важно отметить, что под новый закон попадают те объекты, которые еще не открылись, мы настроили сервисы так, что они просто не смогут получить алкогольную лицензию. А те, которые уже осуществляют торговлю, будут дорабатывать свою лицензию — это 1,5 тыс. точек. Плюс еще 1,4 тыс. объектов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, которые до 1 сентября обязаны теперь прекратить продажу любого алкоголя», - рассказал министр.

Он добавил, что 52% объектов, на которые будут распространяться ограничения, — это несетевые магазины, 37% — это алкомаркеты, 11% — сетевые супермаркеты.

«Основой для принятия нашего закона послужили обращения граждан и статистические данные — так, за последние пять лет в Московской области количество мест по продаже алкоголя увеличилось почти на 30%. Их на данный момент — 32 тыс.», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда в регионе уберут алкомаркеты во дворах.