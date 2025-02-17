Губернатор Подмосковья рассказал, когда в регионе уберут алкомаркеты во дворах

В рамках новых правил торговли алкогольной продукцией в Подмосковье продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов запретят с 1 сентября 2025 года, соответствующий закон на прошлой неделе приняла Московская областная Дума. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов.

Он отметил, что многие местные жители просили разобраться с наличием алкомаркетов во дворах, возле детских площадок, школ и детских садов.

«Провели большую работу с теми, кто продает алкоголь. Был найден консенсус, облеченный в закон, который запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 и продажу алкоголя во дворах», — сказал губернатор.

За последние пять лет число точек продажи алкоголя в регионе возросло почти на 30% до 11,5 тыс., 4,5 тыс. из них — расположены в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.