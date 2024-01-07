Андрей Воробьев обратился в СК с просьбой о ходатайстве в суд о передаче котельной в Климовске муниципалитету

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет с просьбой выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в Климовске муниципальному предприятию.

Глава региона отметил, что прежние обращения к собственнику частной котельной, где ранее произошла авария, ни к чему не привели — ни владельцы, ни гендиректор объекта до сих пор не вышли на связь.

«Коллеги, мы с вами проработали продолжительное время по устранению аварии. Для нас крайне важно получить в эксплуатацию котельную. Наши обращения к собственнику, к сожалению, не возымели действия. Поэтому это возможно двумя путями: или через уголовное дело, или добровольно», - обратился губернатор к представителям СК.

По его словам, передача котельной в эксплуатацию позволит провести ревизию, набрать необходимый персонал и наладить качественную работу объекта.

«Поэтому нам весьма оперативно для оперативной работы, устранения (последствий аварии — прим. ред.) нужна котельная в эксплуатацию. Прошу вас обратиться в соответствующие вышестоящие органы, ну и самое главное — в суд. Прошу вас рассмотреть такую возможность», - сказал губернатор.

В СК отметили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Для оперативного решения вопроса будут проводиться соответствующие следственные действия.

Ранее губернатор сообщил, что в котельной запустили в работу второй котел.