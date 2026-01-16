Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Ступино

«Вы уже пять лет возглавляете большой важный городской округ Ступино. Мы вместе с вами ездили по территории, встречались с жителями. Знаю, что сейчас ведется большая работа по модернизации ЖКХ, в частности, в поселке Михнево, где мы должны реализовать эту программу в 2026-м году. Обращало также на себя внимание недостроенное жилье, которое волнует жителей. Доложите по всем важным магистральным направлениям нашей совместной работы», — открыл встречу губернатор.

Мужальских доложил, что в округе находится 31 котельная. Из них 16 модернизируют до 2028 года. В 2024–2025 годах в Ступино реализовали 15 мероприятий, в том числе проложили 8,5 км теплосетей, построили три БМК, реконструировали четыре котельные. В 2026–2028 годах планируется провести еще 31 мероприятие.

Самые заметные работы запланированы в Михнево, где проживают 12 тыс. человек. Их обеспечивают теплом три котельные. На одной из них были выявлены серьезные проблемы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

«И вот перед Новым годом по решению суда котельную передали нам на ответственное хранение и эксплуатацию. Сейчас у нас заключен контракт – «Мособлгаз» строит новую котельную на 27 МВт. В настоящий момент идут работы по фундаменту, монтажу, а на заводе собирают котлы. Рассчитываем, что в конце мая – начале июня мы эту котельную запустим», — рассказал глава.

В рамках модернизации системы водоснабжения до 2030 года появятся современные очистные сооружения и ВЗУ в Ступино и Михнево. В 2025 году реализовали одно мероприятие на водоводе в Ситне-Щелканово. В 2026-м начнется реконструкция очистных и ВЗУ.

В рамках программы расселения аварийных домов в округе снесли 17 бараков. Вместо них возвели три новых МКД, куда переехали 426 семей. Еще 472 семьи переедут в новое жилье до конца 2027 года.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

С 2021 года инвестиции в основной капитал в Ступино составили почти 78 млрд рублей. В муниципалитете создали боле 7 тыс. новых рабочих мест. Сейчас в инвестпортфеле 32 крупных проекта с общим объемом инвестиций 48,8 млрд рублей. Все они будут реализованы в 2026–2030 годах. При этом продолжается реализация проектов иностранных компаний. Так, ООО «Марс» работает на полную мощность.

Самое большое количество зарубежных компаний размещено в ОЭЗ «Ступино Квадрат». В прошлом году в ОЭЗ создали более 330 новых рабочих мест. Площадь расширили более чем на четверть. Здесь насчитываются 22 резидента. Еще около пяти придут в 2026 году.

В рамках льготного предоставления земли под импортозамещающие производства в Ступино выделили 14 участков. Уже реализуется 10 проектов.

Губернатор поинтересовался, как обстоят дела с реконструкцией стадиона «Металлург», который пользуется большой популярностью у жителей. Объект был включен в госпрограмму. Демонтажные работы на нем выполнены уже на 90%. Завершить все ремонтные работы планируется в сентябре.

В феврале у Сергея Мужальских заканчивается 5-летний срок полномочий. Андрей Воробьев поинтересовался, готов ли он продолжить эту работу.

«Предлагаю в соответствии с законом принять вам участие в конкурсе на должность главы. Я видел, что вас поддерживают жители. Есть ли у вас желание, готовность и дальше работать на благо развития городского округа?» — спросил он.

Мужальских рассказал о своей готовности продолжить работу.

