Андрей Воробьев обсудил с общественниками Щелково и Фрязино развитие муниципалитетов. Как отметил Воробьев, подобные встречи помогают выявлять актуальные для жителей проблемы.

«В каждом городе есть те, на кого опираются, к кому прислушиваются. И такие встречи позволяют вскрывать новые проблемы, обсуждать их и, самое главное, решать», - сказал он.

Военный журналист Александр Сладков рассказал, что для бойцов на передовой особенно актуален вопрос отпусков. Воробьев ответил, что вопрос будет проработан совместно с командирами.

«Внимания много не бывает, я согласен. А по отпускам мы посмотрим, как с командирами наладить эту работу», - сказал он.

Волонтер, куратор по работе с активом в Щелковском отделении «Молодой Гвардии» Ксения Курьянова рассказала, что в области оказывают большую поддержку семьям бойцов. Воробьев выразил благодарность всем волонтерам.

Гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов отметил, что в Подмосковье созданы все условия для бизнеса и рассказал об открытии нового цеха по производству средств защиты растений. Реализация проекта позволит создать 500 рабочих мест.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев рассказал, что три года назад приобрел усадьбу Гребнево и занимается ее восстановлением.

«Спасибо губернатору, его команде за то, что делается. (…) Я вижу, с каким вниманием, заботой губернатор относится к жителям, решает их проблемы, к предпринимателям. Открывайте бизнес в Подмосковье, у вас не будет проблем», - сказал он.

Главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак отметил, что в области за последние пять лет произошли колоссальные изменения в системе здравоохранения. Он также отметил важность поддержки губернатора в части привлечения медиков на работу в Подмосковье.

Ранее губернатор в рамках рабочей поездки в Щелково проверил ход работ по реконструкции очистных сооружений.