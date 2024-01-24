Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» модернизацию коммунальной инфраструктуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с зампредом правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и другими представителями компании ход реализации программы соцгазификации и планы по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе.

«По темпам реализации президентской программы социальной газификации наш регион — в лидерах. У нас 122,7 тысячи принятых заявок, почти 118 тысяч заключенных договоров и 107 тысяч исполненных. Программа очень востребована, в том числе среди жителей, которым особенно нужна поддержка», - отметил глава региона.

В рамках совместной работы с «Газпромом» на 2021-2025 годы в Подмосковье планируется газифицировать 310 населенных пунктов. Для этого увеличат производительность 26 газораспределительных станций, а также построят два газопровода-отвода с ГРС.

«Еще одна большая и жизненно важная тема — теплоснабжение. На федеральном уровне уже готовится программа полноценной модернизации системы ЖКХ до 2030 года. Со своей стороны из областного бюджета мы тоже профинансируем реконструкцию, ремонт и другие мероприятия на объектах, которые находятся в самом плачевном состоянии», - продолжил губернатор.

В рамках модернизации системы ЖКХ региона в Солнечногорске во время аварии на ГЭМЗ помогли улучшить теплоснабжение четыре блочно-модульные котельные, установленные «Газпром теплоэнерго Московской области». В шести округах реализуется девять концессионных соглашений. Губернатор предложил ускорить ход работ, рассмотрев по каждой концессии новые дорожные карты.

В этом году планируется построить котельную в селе Невское и реконструировать еще две котельные в Воскресенске. Также проведут реконструкцию теплосетей ЦТП-1 и ЦТП-12 в Клину, построят блочно-модульные котельные в селах Сергиева Посада.

«Что касается концессионного соглашения, то у нас на 2024 год запланировано 8,5 миллиарда рублей. В течение месяца отработаем вопрос увеличения надежности теплоснабжения потребителей с учетом выявленных проблем прохождения осенне-зимнего периода», - отметил гендиректор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

В 2013 году в Подмосковье задолженность за потребленный газ составляла 12 миллиардов рублей. Сейчас этот показатель составляет 3,7 миллиарда рублей.

На встрече также обсудили модернизацию системы теплоснабжения в Химках. Сейчас в округе изношено две трети теплосетей. Как отметил Федоров, в муниципалитете предстоит провести большую работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным законодательные решения в сфере ЖКХ.