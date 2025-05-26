Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Поздравляю всех, кто создает рабочие места, запускает идеи, берет на себя ответственность и двигает экономику региона вперед», — сказал он.

По его словам, в регионе насчитывается более 1,4 млн субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, которые формируют 25% валового регионального продукта. Он подчеркнул, что они пополняют региональный бюджет и обеспечивают занятость почти 2 млн человек. В крупных и средних промышленных предприятиях трудоустроены еще 500 тыс. человек.

Губернатор отметил, что представителям бизнеса в Подмосковье оказывают активную поддержку — создают условия для расширения и модернизации производств. Так, например, им предоставляют земельные участки по льготным программам. С начала 2025 года предпринимателям передали 54 участка общей площадью свыше 731 гектара в аренду без проведения торгов. Общий объем инвестиций в реализацию проектов на этих территориях составит 14 млрд рублей, это позволит создать около 1 тыс. новых рабочих мест.

Помимо этого, бизнесу предоставляют финансовую поддержку — в этом году областной Фонд развития промышленности одобрил восемь проектов и выделил предпринимателям 600 млн рублей в виде льготных займов.

Так, например, поддержку получил «Пластик Он Лайн», который выпускает средства гигиены для военнослужащих и отправляет продукцию в зону специальной военной операции.: Производству передали участок по программе «Земля за 1 рубль» и выделили компенсацию на оборудование. Кроме того, среди получателей поддержки — «Деталь бизнеса» (изготавливает металлоконструкции для городской инфраструктуры) и компания «Аравия» (выпускает уходовую и декоративную косметику).

Напомним, что узнать о поддержке можно на Инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.