Губернатор Подмосковья принял участие в совещании по организации помощи участникам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совещании на тему организации помощи участникам СВО. Оно прошло под руководством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в семейном центре им. А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде.

«Оперативное совещание Совета безопасности по этому вопросу состоялось 18 марта прошлого года. Президентом был утвержден перечень мер, направленных на улучшение организации работы по реабилитации и поддержке участников специальной военной операции. И вот спустя год мы видим положительные результаты решения этих вопросов в Московской области, которые важно учитывать при разработке федеральной программы реабилитации», — сказал Шойгу.

В совещании также приняли участие статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина.

«В рамках поручения президента каждый регион и мы, в том числе, стараемся максимально заботиться об участниках СВО и их семьях. Активно взаимодействуем с Фондом «Защитники Отечества» – это наш партнер, с которым мы решаем все самые актуальные вопросы. (...) Ребята, которые возвращаются с фронта, нуждаются в особом внимании, часть из них имеет тяжелые ранения. Поэтому у нас работают четыре крупных реабилитационных центра. Тесно работаем с медицинскими организациями, потому что протезирование, все нюансы восстановления имеют принципиально важное значение», - отметил Андрей Воробьев.

Центр имени А.И. Мещерякова был открыт в декабре 2024 года. Это единственный в стране центр, где проходят комплексную реабилитацию ветераны СВО с тяжелыми ранениями органов слуха и зрения. За все время работы реабилитацию здесь прошли бойцы из 75 регионов.

Центр площадью 17 тыс. кв. м. рассчитан на 100 мест. На территории расположены три жилых корпуса, учебные производства и мастерские, спортзал, бассейн, актовый зал и медблок.

В учреждении организована профессиональная переподготовка по 12 востребованным специальностям. В 2024-2025 годах участники центра осуществляли прием и обработку заявок при проведении горячей линии президента РФ.

«Все внутреннее и внешнее пространство сделано таким образом, что оно имитирует городскую среду. Это позволяет нам лучше обучать ребят, которые потеряли зрение, в частности, работе с тактильной тростью. После прохождения курса реабилитации они выходят отсюда уже абсолютно адаптированными. Также ребята у нас трудоустраиваются», - рассказал директор центра Сергей Захаров.

Бойцам также помогают с оформлением мер соцподдержки, получением ТСР. Центр активно сотрудничает с Фондом «Защитники Отечества», профильными госпиталями, Всероссийским обществом слепых и Паралимпийским комитетом. Здесь развивают семь адаптивных видов спорта. В декабре 2025 года совместно с гроссмейстером Сергеем Карякиным был открыт шахматный клуб. Сейчас на базе Центра идет подготовка спортсменов в Паралимпийскую сборную.

В Подмосковье программы адаптивного спорта реализуют 94 учреждения и четыре федерации. Команда по следж-хоккею «Гвардия» в 2025 году уже выиграла два турнира: «Кубок защитников Отечества» в Ханты-Мансийске и «Кубок Герои нашего времени» во Владивостоке. В планах — создание волейбольной команды.

«Запрос на адаптивный спорт очень большой. Это ведь не просто тренировки, физическая активность, но еще и общение, которое очень важно для ребят. И наша задача — развивать адаптивный спорт», - сказал Андрей Воробьев.

В Подмосковье действует еще три реабилитационных центра для участников и ветеранов СВО. Это «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и «Исток-Орто» во Фрязино.

С июня 2023 года в Красногорске работает региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества», где помощь оказывают в режиме «одного окна». В прошлом году открыли еще три офиса в Реутове, Лобне и Ногинске. Ветераны и семьи погибших участников СВО могут подать заявление по вопросам фонда «Защитники Отечества» в 218 МФЦ.

«Мы приняли решение, что региональные льготы теперь предоставляются через МФЦ. Мы согласовали этот механизм, чтобы семьям не нужно было идти именно в фонд «Защитники Отечества». У нас большинство услуг уже оказывается проактивно», — добавил губернатор.

Подмосковье первым в России заключило соглашение с Военно-социальным центром Минобороны. Теперь не только ветераны, но и действующие военные могут подать заявление по услугам ВСЦ в МФЦ.

Всего в Подмосковье действует 77 мер поддержки участников СВО и их семьям, включая 36 региональных. С 1 сентября заработала цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул необходимость оперативного предоставления услуг участникам СВО.