Губернатор Подмосковья открыл первую очередь животноводческого комплекса в Волоколамске

Глава Подмосковья Андрей Воробьев открыл первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд». Это крупнейший инвестиционный проект по молочному животноводству на территории региона, реализуемый вьетнамской компанией. В перспективе данный комплекс станет самой большой фермой в Московской области.

Соглашение между правительством Подмосковья и концерном TH-True Milk о создании данного комплекса было подписано еще в 2015 году, когда подмосковная делегация посетила с рабочей поездкой Вьетнам, напомнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Очень приятно, что сегодня мы открыли комплекс на три тысячи голов. Это приличный объем инвестиций. Уверены, что нас ждет следующий такой же большой рывок по удвоению бизнеса, который наши вьетнамские друзья здесь реализуют», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ Антон Чернов ]

Андрей Воробьев пожелал компании прибыльности и подчеркнул, что власти Подмосковья будут максимально направлять все государственные и региональные программы на поддержку таких современных предприятий. Он также добавил, что сейчас в Подмосковье реализуется уже свыше двухсот проектов импортозамещения.

Гендиректор ООО «Тиэй — Рус Мил Фуд» Нго Минь Хай, в свою очередь, подчеркнул, что открытие первой очереди фермы в Волоколамске является результатом стойкого труда и преодоления многих трудностей. Он также поблагодарил правительство Подмосковья и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку.

На открытии фермы в составе вьетнамской делегации также присутствовал министр промышленности и торговли этой республики Нгуен Хонг Зиен. Он поблагодарил правительство России и руководство Подмосковья за помощь в реализации этого важного проекта.

Фото: [ Антон Чернов ]

Животноводческий комплекс в Волоколамске рассчитан на шесть тысяч фуражных коров. Здесь будут работать порядка трехсот сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составляет 6,8 миллиарда рублей. После его завершения объем производства молока на предприятии превысит шестьдесят пять тысяч тонн в год.

Проектная мощность первого этапа — почти семнадцать тысяч тонн в год. В состав животноводческого комплекса после ввода первой очереди входят три коровника, две переходные галереи, доильно-молочный блок, склад кормов и хранилища. Ввод в эксплуатацию второго и третьего этапов запланирован на следующий год.

Фото: [ Антон Чернов ]

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев открыл животноводческий комплекс в Ступино.