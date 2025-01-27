Андрей Воробьев отметил важность работы системы «Безопасный регион»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании коллегии ГУ МВД России по Московской области отметил важность использования технологичных решений в сфере безопасности.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и в каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении», - подчеркнул губернатор.

Он привел в пример систему «Безопасный регион», которая охватывает более 150 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе 40 тыс. камер с функцией распознавания лиц.

«В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», - добавил Воробьев.

В 2024 году в Подмосковье установили 17,4 тыс. камер системы. В 2025-м планируется установить еще 10 тыс.

Как отметил начальник ГУ МВД России по региону Виктор Пауков, в местах установки камер уровень преступности существенно снизился. Благодаря системе в области раскрыли более 3,5 тыс. преступлений — это почти на 25% больше, чем в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья выразил благодарность правоохранительному блоку региона за обеспечение безопасности жителей.