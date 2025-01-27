Андрей Воробьев отметил важность работы системы «Безопасный регион»
Губернатор Подмосковья: мы ежегодно наращиваем число камер видеонаблюдения
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании коллегии ГУ МВД России по Московской области отметил важность использования технологичных решений в сфере безопасности.
«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и в каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении», - подчеркнул губернатор.
Он привел в пример систему «Безопасный регион», которая охватывает более 150 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе 40 тыс. камер с функцией распознавания лиц.
«В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», - добавил Воробьев.
В 2024 году в Подмосковье установили 17,4 тыс. камер системы. В 2025-м планируется установить еще 10 тыс.
Как отметил начальник ГУ МВД России по региону Виктор Пауков, в местах установки камер уровень преступности существенно снизился. Благодаря системе в области раскрыли более 3,5 тыс. преступлений — это почти на 25% больше, чем в 2023 году.
Ранее губернатор Подмосковья выразил благодарность правоохранительному блоку региона за обеспечение безопасности жителей.