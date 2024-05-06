Андрей Воробьев отметил важность выездных администраций
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов отметил важность выездных администраций.
Глава региона напомнил, что недавно выезжал со своей командой в Селятино в Наро-Фоминске. Там вместе с жителями он обсудил самые актуальные для населенного пункта проблемы.
«Такие встречи всегда непростые, но они нужны, чтобы наладить диалог. Спасибо за обратную связь!» - сказал Воробьев.
Ранее сообщалось, что в рамках встречи обсудили темы строительства дороги до транспортно-логистического хаба, развития коммунальной инфраструктуры и оказания качественной медицинской помощи жителям.