Андрей Воробьев отметил важность выездных администраций

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов отметил важность выездных администраций.

Глава региона напомнил, что недавно выезжал со своей командой в Селятино в Наро-Фоминске. Там вместе с жителями он обсудил самые актуальные для населенного пункта проблемы.

«Такие встречи всегда непростые, но они нужны, чтобы наладить диалог. Спасибо за обратную связь!» - сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи обсудили темы строительства дороги до транспортно-логистического хаба, развития коммунальной инфраструктуры и оказания качественной медицинской помощи жителям.