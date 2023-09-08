Губернатор Подмосковья проехал по новому путепроводу на Октябрьском проспекте в Люберцах

В городском округе Люберцы запустили движение по путепроводу на Октябрьском проспекте. По открытому участку проехал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он также пообщался со строителями и автомобилистами, для которых данный дорожный объект был долгожданным, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Строили его (путепровод. — прим. ред.) несколько лет, много коммуникаций, я знаю. Жители очень ждали, потому что он с Егорьевкой пересекается. Это был такой тупик, самое узкое место. Мы «расшили» его», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил строителей за возведение путепровода и местных жителей за поддержку. Во время проведения работ движение транспорта было организовано по временным дорогам. На объекте в две-три смены трудились почти триста человек.

Теперь предстоит доделать все прилегающие территории, подчеркнул Андрей Воробьев, чтобы использовать их как транзит для вспомогательной дороги.

Фото: [ Антон Чернов ]

Октябрьский проспект соединяет МКАД, Егорьевское и Рязанское шоссе. Он выходит к двум станциям метрополитена и к Комсомольскому проспекту. Трафик составляет свыше сорока пяти тысяч автомобилей в сутки. Масштабная реконструкция началась на объекте в 2019 году. Она состоит из пяти этапов.

В рамках первого этапа расширят самый сложный участок от улицы Власова до путепровода через железную дорогу (с поворотом на улицу Волковскую) протяженностью 1,5 километра по основному ходу. Новый четырехполосный путепровод между перекрестками с улицами Красная и Смирновская является его частью.

Сейчас общая строительная готовность первого этапа составляет восемьдесят процентов. После завершения работ пропускная способность Октябрьского проспекта будет улучшена на тридцать пять процентов — около восьмидесяти тысяч автомобилей в сутки. Таким образом, водители смогут экономить в пути от получаса до полутора часов.

Кроме того, в рамках первого этапа будут построены боковые проезды и подземные пешеходные переходы. На перекрестке с улицей Красной подземный переход появится до конца года, на улице Смирновской — в первом полугодии следующего года, сообщил Андрей Воробьев.

Общая протяженность реконструкции Октябрьского проспекта — 12,4 километра. Сейчас количество полос с учетом дублеров увеличено с четырех до десяти, установлено три светофора и семь автобусных остановок, построена ливневая канализация. После завершения всех пяти этапов реконструкции пропускная способность проспекта увеличится с пятидесяти восьми тысяч автомобилей в сутки до ста пятнадцати тысяч. Положительные изменения затронут свыше двухсот тысяч местных жителей и сотрудников трех десятков предприятий, расположенных в Люберцах.

Фото: [ Антон Чернов ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии движения по дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково в Мытищах.